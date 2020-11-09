Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Цены на лабораторные услуги и средства индивидуальной защиты снизились в Казахстане, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции.

«В целях готовности ко второй волне коронавируса Агентству по защите и развитию конкуренции было поручено провести анализ адекватности цен и обеспечить мониторинг ценовой политики лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты. В результате цены на ПЦР-тест снижены с 18 тыс. до 9 тыс. путем заключения с 36 субъектами рынка антимонопольного комплаенса, предусматривающего прозрачную торгово-сбытовою политику (ТОО «КДЛ «Олимп» и ТОО «Инвиво» установил цены не более Т9 тыс., отдельные лаборатории ТОО «Сункар» и ТОО «Айгерим» снизили цены до Т6 тыс. и Т7 тыс. соответственно)», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, цены на медицинские маски снижены производителями в среднем до 21 тенге/шт, наценки дистрибьюторов и розничных сетей снижены с 20 до 3 тенге/шт, в среднем с 60 до 26 тенге/шт путем разработки антимонопольного комплаенса с производителями, дистрибьюторами и розничными сетями.