Отец разбившегося насмерть под окнами ДЭР Алматы повторно обратился к Токаеву

Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Отец разбившегося насмерть под окнами департамента экономических расследований (ДЭР) Алматы, доктор химических наук, профессор КазНУ им аль-Фараби Сапаркали Конуспаев повторно обратился к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает корреспондент агентства.

«Уважаемый президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев! Я, Конуспаев Сапаркали, доктор химических наук, профессор КазНУ им аль-Фараби. Обращаюсь к вам повторно. 22 сентября моего сына Конуспаева Ерлана Сапаркалиевича обманным путем заманили в Департамент экономических расследований по городу Алматы по проспекту Жибек Жолы, откуда он вылетел из окна пятого этажа, прямо из кабинета следователя, и погиб», — написал Конуспаев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что трагедия его семьи тронула людей по всему Казахстану и за его пределами. Семья получила соболезнования из 26 стран мира от коллег и друзей из Франции, Германии, России, Италии, США, Алжира, Марокко, Туниса, Саудовской Аравии, Испании, Эмиратов, Судана, Турции, Мавритании, Венгрии, Туркменистана, Таджикистана, Украины, Великобритании, Австрии, Венгрии, Индии, Пакистана, Швеции, Того и Бельгии.

«По прибытию полиции на место происшествия, было зарегистрировано уголовное дело по статье 146 (пытки, причинение физических и психических страданий, совершенные следователем или иным должностным лицом с целью получить у пытаемого лица сведения или признание, либо наказать его за действие, в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его по любой причине, основанной на дискриминации любого характера; часть 1 – тоже деяние, повлекшее смерть потерпевшего) УК РК, затем, необъяснимо, по непонятным нам причинам квалификацию статьи поменяли на халатность ст.371 (халатность) УК РК», — сообщил отец погибшего.

Конуспаев считает, что в Казахстане не должно быть так, что его сын погиб в здании ДЭР, абсолютно цивильного органа. И уверен, что следователь Исаев Б.К. должен был быть задержан, как подозреваемое лицо до выяснения обстоятельств гибели. Напомнив аналогичный случай в Маканчи (Восточно-Казахстанская область), где всех полицейских, подозреваемых в пытках, повлекших смерть задержанного сразу взяли под стражу.

«Поэтому у меня вопрос: почему следователь Исаев до сих пор только отстранен, а не задержан, и не взят под стражу? После моего первого обращения к Вам нас на прием пригласил прокурор города Алматы Жуйриктаев Б.К., который пообещал оперативность в расследовании по факту гибели моего сына. Расследование было поручено Антикоррупционной службе по городу Алматы. Однако следствие принимает затяжной характер.

Не дана внятная оценка тому факту, что за 1,5 месяца до гибели сына неизвестные лица вымогали у него деньги за прекращение уголовного дела, находившегося у следователя Исаева, Т14 млн, о чем я рассказывал на приеме прокурора и на следственных действиях в Антикоррупционной службе. За 1,5 месяца расследования, а также проведения служебной проверки службой безопасности Антикоррупционной службы, до сих пор нет никаких результатов, по крайней мере, нас об этом до сих пор не информировали. При этом, еще до гибели Ерлана мы узнали о задержании оперативными сотрудниками Антикоррупционной службы по городу Алматы трех вымогателей, однако, как мы понимаем, этот факт не был приобщен к материалам следствия. Более того, сейчас нам говорят, что дело по вымогательству вовсе не было зарегистрировано в Антикоррупционной службе. Такие факты, естественно, вызывают у нас недоверие и сомнение в том, что органы правопорядка действительно будут расследовать гибель моего сына», — уточнил профессор.

Отец погибшего утверждает, что пострадавшей стороной была инициирована дополнительная независимая судмедэкспертиза, которую они сами оплатили, однако о ее результатах органы расследования нас почему-то не проинформировали.

«За этот период нами подавались различные заявления, жалобы и ходатайства, однако регулярно мы получаем дежурные пустые отписки, в то время как расследование топчется на месте. Возникает ощущение, что сотрудники органов воспринимают нашу интеллигентность, веру в закон и надежду на государство, как слабость. Но и наше терпение на исходе. И молчать мы тоже не хотим», — резюмировал Конуспаев.

Ранее сообщалось, что обвиненный в коррупции мужчина разбился насмерть под окнами департамента экономических расследований Алматы.

28 сентября отец разбившегося насмерть под окнами департамента экономических расследований (ДЭР) Алматы, доктор химических наук, профессор факультета химии и химической технологии КазНУ им аль-Фараби Сапаркали Конуспаев попросил защиты у президента Казахстана.