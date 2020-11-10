Бывший топ-менеджер «Казатомпрома» стал вице-министром нацэкономики

Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Заместителем министра национальной экономики Казахстана назначен Меиржан Юсупов, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Юсупов Меиржан Бахитович назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан», — говорится в сообщении во вторник.

Юсупов с 2014 года по настоящее время работал начальником казначейства, директором, главным директором по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром», до этого в 2010 году работал в должности заместителя директора департамента инвестиционной политики министерства экономики и бюджетного планирования, а трудовую деятельность начал в 2001 году с должности заместителя директора АО «Группа Компаний «Туркуаз», в последующим работал в АО «Демир Казахстан Банк», в АО «ФНБ «Самрук-Қазына».