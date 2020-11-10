Глава «СК-Фармация»: врачам подходит зарплата в Т1 млн

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Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстанским врачам походит зарплата в Т1 млн, полагает председатель правления ТОО «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.

«Это вопрос не в моей компетенции, но недавно в СМИ было озвучено с учетом всех вычетов, Т1 млн у врачей – подходит эта им зарплата», — сказал Искалиев на брифинге во вторник.

При этом, по его мнению, в стране есть врачи, которые столько зарабатывают.

«Со всеми надбавками есть такие врачи, которые такую зарплату, кажется, получают», — добавил он.

В свою очередь, Искалиев подтвердил, что его заработная плата составляет Т1 млн 300 тыс. в месяц, но отказался отвечать на вопросы журналистов, какая основная статья расходов в его семейном бюджете и хватает ли ему этих денег.

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