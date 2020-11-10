Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – Еще пять вузов Казахстана планируют проверить до конца 2020 года, сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

«С начала текущего года профилактический контроль проведен в 26 вузах, до конца года запланировано проведение проверки еще в пяти вузах», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как уточнили в МОН, увеличена стоимость госзаказа: в государственных вузах с Т342 тыс. до Т955 тыс., в национальных вузах с 635 тыс. до Т1 082 600.

«В докторантуре стоимость госзаказа повысилась с Т1 307 000 до Т1 900 000. С 1 сентября 2020 года заработная плата преподавателей вузов повышена на 25%. Это стало возможным благодаря повышению стоимости госзаказа», — добавили в МОН.