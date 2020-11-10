Часть из 12 арбитражей Алматы аффилированы друг с другом и с заявителем — эксперт

Алматы. 10 ноября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Часть из 12 постоянно действующих арбитражей Алматы аффилированы друг с другом и с заявителем, заявила директор по правовым вопросам ТОО «NABBI» Динара Джемекешева.

«В Алматы сейчас 12 постоянно действующих арбитражей. (…) Мы столкнулись с арбитрами, которые являются аффилированными и к друг другу, и взаимосвязанными непосредственно с заявителем. Это: «Арбитраж «Адилет», «Арбитраж ЕФ», «Арбитраж Алматы», «Арбитражный суд Алматы» и «Арбитражный суд Алма-Ата». Они имеют одних и тех же председательствующих», — сказала Джемекешева на онлайн брифинге во вторник.

По ее словам, эти арбитражи в пользу заявителя выносят решения и, по сути, являются «карманными» арбитражами, «обслуживающими» определенную группу лиц.

Однако, в Алматы есть, по ее данным, такие арбитражи, «где работают действительно профессионалы, которые абсолютно законно рассматривают дела».