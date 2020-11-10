Проект бюджета Алматы на 2021 год: Затраты – Т592,8 млрд, доходы от налогов – Т566,5 млрд

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Алматы. 10 ноября. КазТАГ – Представлен проект бюджета Алматы на 2021 год, передает корреспондент агентства.

«Утвердить бюджет города Алматы на 2021-2023 годы согласно приложению к настоящему решению, в том числе на 2021 год в следующих объемах:

1) доходы – Т597 713 901 тыс., в том числе по: налоговым поступлениям – Т566 580 628 тыс.; неналоговым поступлениям – Т1 354 874 тыс.; поступлениям от продажи основного капитала – Т23 778 399 тыс.; 2) затраты – Т591 800 658 тыс.», — говорится в проекте решения маслихата Алматы.

Чистое бюджетное кредитование хотят установить в размере Т5 208 635 тыс.

«Сальдо по операциям с финансовыми активами – Т4 420 720 тыс., в том числе: приобретение финансовых активов – Т4 623 120 тыс.», — сказано в документе.

Дефицит бюджета может составить (-)Т9 716 112 тыс., а финансирование дефицита бюджета – Т9 716 112 тыс.

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