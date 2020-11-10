В составе правления НПП «Атамекен» произошли кадровые изменения

Нур-Султан. 10 ноября. КазТАГ – В составе правления национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен» произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба нацпалаты.

«Решением президиума НПП РК «Атамекен» Шынгыс Темир, Талгат Темирханов и Нариман Абильшаиков вошли в правление национальной палаты предпринимателей», — говорится в сообщении во вторник.

Темир работает в структуре «Атамекен» с 2014 года. За шесть лет прошел путь от эксперта департамента правовой защиты предпринимателей до заместителя председателя правления НПП. На новом посту будет курировать работу департаментов законодательства и развития саморегулирования, налогообложения, общественного мониторинга и работы с административными барьерами, правовой защиты предпринимателей и таможенного администрирования.

Абильшаиков с 2019 по 2020 годы руководил палатой предпринимателей Алматы. В структуре НПП работает шесть лет, являлся директором департамента регионального развития, а также директором палаты предпринимателей Алматинской области. В качестве заместителя председателя правления будет курировать вопросы развития регионов, торговли, массового предпринимательства и микрофинансирования.

Темирханов до НПП возглавлял департамент экологии и промышленной безопасности в Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий. С 2019 года является директором департамента базовых отраслей и экологии нацпалаты «Атамекен». В качестве заместителя председателя правления будет курировать работу департаментов базовых отраслей и экологии, логистики и перевозок и экономической интеграции.