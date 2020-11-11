Минфин РК: Проблема остановки работы информсистемы таможенных брокеров – у брокеров

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Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Проблема остановки работы информационной системы таможенных брокеров – у самих брокеров, заявил пресс-секретарь министерства финансов Казахстана Алибек Абдилов.

«Ситуация такая: наши системы в локальных сетях работают в штатном режиме. Проблема – у брокеров, они же используют интернет. Проблема, по данным департамента информационных технологий комитета государственных доходов (КГД) министерства финансов – именно при подключении», — сказал Абдилов.

По его словам, поэтому на данный момент отрабатывается проблема именно с операторами, которые поставляют интернет.

«Отрабатываем со всеми операторами», — добавил Абдилов.

Напомним, 11 ноября стало известно, что информационная система таможенных брокеров не работает с 7 ноября и участники внешнеэкономической деятельности Казахстана не могут оформить декларации, в результате чего компании несут убытки.

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