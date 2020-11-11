Появилась данные о возможных убийцах Жанболата Агадила, полиция их не комментирует

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Появилась данные о возможных убийцах Жанболата Агадила – сына умершего в СИЗО политического активиста Дулата Агадила, однако полиция их не комментирует, передает корреспондент агентства.

«Как я понял, это убийцы Агадила-младшего», — написал на своем Telegram-канале в среду известный казахстанский журналист Михаил Козачков, приложив к сообщению предполагаемую ориентировку.

В документе в качестве подозреваемых по статье 99 (убийство) УК РК указаны Рахмет Омиржан Сагынгалиевич 1999 года рождения и Жумакан Азамат Ержанулы 2001 года рождения.

Редакция направила копию документа с просьбой подтвердить его достоверность в пресс-службу департамента полиции (ДП) Нур-Султана на официальную электронную почту, а также посредством мессенджера WhatsApp. На момент написания данного материала комментарий не получен, хотя по WhatsApp представитель пресс-службы запрос получила и находится в режиме «в сети». Отметим, что редакция МИА КазТАГ пытается дозвониться до пресс-службы ДП Нур-Султана с того самого момента, как стало известно о гибели Жанболата Агадила – однако ни городской, ни мобильные телефоны пресс-службы не отвечают на звонки. К слову, это не первый подобный факт со стороны пресс-службы столичной полиции.

Агентство связалось по поводу указанной ориентировки с управлением полиции Сарыаркинского района столицы, но там отказались комментировать документ и заявили журналисту, что детали досудебного расследования разглашению не подлежат.

Напомним, 10 ноября в результате смертельных ножевых ранений в Нур-Султане погиб сын Дулата Агадила – Жанболат Агадил. По утверждению полиции, инцидент якобы произошел в ходе массовой драки. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 (убийство) и части 3 статьи 293 (хулиганство) УК РК.