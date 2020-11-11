Сына активиста Дулата Агадила зарезали в ходе массовой драки

Нур-Султан. 11 ноября. КазТАГ – Жанболат Агадил – сын активиста Дулата Агадила был зарезан в ходе массовой драки, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Нур-Султана.

«10 ноября в 22.56 на канал «102» поступило сообщение о массовой драке по улице Болашак в микрорайоне Коктал города Нур-Султан. По приезду сотрудников полиции было установлено, что произошел конфликт между группой молодых людей, который перерос в драку. В результате двое получили телесные повреждения. Одному из них 17-летнему Ж. Агадилову были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался по приезду скорой помощи», — сообщили полицейские в среду.

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 (убийство) и части 3 статьи 293 (хулиганство) УК РК.

«В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех участников конфликта. С задержанными проводятся следственные действия. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого. Расследование продолжается», — сказано в сообщении.