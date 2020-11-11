«Антикор» передал в ДЭР материалы уголовного дела о хищениях в «Алматыэлектротранс»

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Алматы. 11 ноября. КазТАГ – Антикоррупционная служба передала в департамент экономических расследований (ДЭР) комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов материалы уголовного дела о хищениях в ТОО «Алматыэлектротранс», сообщает Служба центральных коммуникаций (СЦК).

«Антикоррупционной службой по городу Алматы расследовалось уголовное дело в отношении руководства. ТОО «Алматыэлектротранс» управления городской мобильности Алматы по факту хищения бюджетных денежных средств. Поводом для начала расследования послужило заключение ревизионной комиссии по городу Алматы, по результатам которого в ТОО выявлены отдельные факты нарушения законодательства», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как отмечается, в ходе досудебного расследования установлено, что ДЭР по Алматы расследуется уголовное дело в отношении сотрудников ТОО «Алматыэлектротранс» по аналогичным фактам.

«В связи с чем, прокуратурой Алматы подследственность по уголовным делам определена за ДЭР по городу Алматы, куда для расследования было направлено вышеуказанное уголовное дело», — сказано в сообщении.

Напомним, 29 июня КазТАГ сообщал, что «Алматыэлектротранс» готовится потратить более Т12 млрд на финансовый лизинг автобусов.

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