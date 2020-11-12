Генерал-майор может появится в СЭР минфина РК

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Ввести в службе экономических расследований (СЭР) должность высшего начальствующего состава предлагает правительству министерства финансов РК.

«В целях унификации подхода правоохранительной системы Республики Казахстан, по аналогии с другими правоохранительными органами принятием проекта предлагается предусмотреть в СЭР одну должность высшего начальствующего состава и высшего квалификационного класса», — говорится в опубликованном на сайте минфина законопроекте.

Согласно информации, в соответствии со ст. 3 закона РК от 6 января 2011 года «О правоохранительной службе» служба экономических расследований (СЭР МФ РК) отнесена к правоохранительным органам РК.

Вместе с тем, СЭР является единственным правоохранительным органом, не имеющим должностей высшего начальствующего состава и высшего квалификационного класса, поясняется в документе.

К высшему начальствующему составу, согласно ст. 22 закона относятся от генерал-майора и госсоветника 3 класса до генерал-полковника и госсоветника высшего класса.