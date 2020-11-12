Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Как будут проходить выборы в мажилис в условиях пандемии, сообщает официальный интернет-ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в Казахстане

«На стадиях избирательного процесса выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты всем участникам рекомендуется: обязательное соблюдение масочного режима, ношение одноразовых перчаток, использование антисептических средств для дезинфекции рук, соблюдение социальной дистанции между людьми, избежание рукопожатий и других форм прямого контакта», — сообщил вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов в четверг.

Как уточняется, при проведении съездов, конференций и заседаний рекомендуется принятие следующих мер: измерение температуры участников по средствам бесконтактных термометров, соблюдение масочного режима в течение всего периода проведения съездов, конференций и заседаний всеми участниками мероприятия, обеспечение рассадки участников съездов, конференций и заседаний в зале с соблюдением социальной дистанции, при заполнении и подписании соответствующих документов рекомендуется использовать личные авторучки, при организации мероприятий обеспечить отдельные входы и выходы в помещение при технических возможностях здания.

Отмечается, что в случае отсутствия системы искусственной вентиляции — проведение регулярного проветривания помещения, установка дистанционных разметок у входа и внутри помещения, проведение регулярной уборки с применением моющих средств, дезинфекции помещения и всех рабочих поверхностей.

«Всем участникам мероприятия рекомендуется: предварительно пройти лабораторное обследование на КВИ методом ПЦР-тестирования. При этом тест следует сдать не ранее 72 часов до момента начала мероприятия.

Рекомендуется расстановка мебели и технического оборудования на расстоянии не менее 1,5-2 м друг от друга. Соблюдение мер безопасности при работе с избирательными документами. При заполнении и подписании избирательных документов рекомендуется использовать личные авторучки», — резюмируется в сообщении.