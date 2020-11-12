Неблагоприятное влияние пандемии на спрос на нефть сохранится до конца года – ОПЕК

Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Согласно прогнозу ОПЕК, неблагоприятное влияние пандемии на спрос на нефть сохранится до конца года, сообщает United Press International.

«ОПЕК пересмотрела свой глобальный прогноз по нефти на 2020 год в сторону понижения, заявив, что спрос упал почти на 10 млн баррелей в сутки после того, как в третьем квартале нефтяная отрасль сильно пострадала от пандемии COVID-19. В ежемесячном отчете Организации стран-экспортеров нефти, ключевом индикаторе состояния мировой нефтяной промышленности, говорится, что в течение последних трех месяцев 2020 года неблагоприятное влияние на спрос на нефть сохранится», — говорится в сообщении.

Как ожидается, мировой спрос на нефть сократится примерно на 9,8 млн баррелей в день в 2020 году по сравнению с прошлым годом. Эта оценка на 300 тыс. баррелей в сутки ниже, чем в предыдущем прогнозе ОПЕК, сделанном месяц назад.

Прогноз ОПЕК на 2021 год более оптимистичный.

«Прогрозируется, что спрос на нефть вырастет на 6,2 млн баррелей в сутки, что все равно на 300 тыс. баррелей меньше прогноза прошлого месяца. Саудовская Аравия заявила, что она и другие члены ОПЕК могут скорректировать планы по восстановлению поставок нефти на встрече организации в конце этого месяца. По мнению ОПЕК, меры по борьбе с COVID-19 будут продолжаться, даже если появится вакцина», — отмечается в публикации.

В отчете также говорится, что согласно прогнозу ОПЕК, рост мировой экономики, сократится на 4,3% на 2020 году и на 4,4% в 2021 году.