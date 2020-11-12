Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о ситуации с ценами и конкуренцией на рынке, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял председателя агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе, проведенной агентством за период с момента его формирования. Серик Жумангарин рассказал о реализации ведомством политики транспарентности и о создании краудсорсинговых площадок и совета по барьерам, которые предоставляют возможность обсуждения проблемных вопросов с участием представителей бизнеса и общественности», — говорится в сообщении в четверг.

Президенту было доложено об исполнении его поручений по снижению стоимости ПЦР-тестирования и средств индивидуальной защиты, а также цен в аэропортах Казахстана.

«Кроме того, главе государства был представлен отчет о работе агентства по защите и развитию конкуренции по регулированию деятельности товарных бирж, снижению цен на сжиженный газ, стабилизации ситуации на рынке лекарственных средств. Глава государства поручил держать на особом контроле вопросы ценообразования на ПЦР-тестирование, средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты. Президентом поставлен ряд задач по дальнейшему развитию конкуренции, повышению эффективности экономики, а также развитию товарных бирж», — сказано в сообщении.