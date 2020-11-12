Токаев и Путин обсудили производство вакцины от коронавируса на территории Казахстана

Новости 130 0

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсудили производство вакцины от коронавируса на территории Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что между главами России и Казахстана состоялся телефонный разговор.

Похожие материалы:

  1. Токаеву доложили о ходе разработки отечественной вакцины против коронавируса
  2. Токаев о коронавирусе: Очень многое зависит от бдительности самих граждан
  3. Казахстан в ожидании новой волны коронавируса – власти отчитались о мерах по подготовке
  4. Минздрав Казахстана планирует бесплатно обеспечить вакциной от коронавируса 15% населения
  5. Погода без осадков ожидается в ближайшие дни на большей части территории Казахстана