Токаев и Путин обсудили производство вакцины от коронавируса на территории Казахстана

Нур-Султан. 12 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин обсудили производство вакцины от коронавируса на территории Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на активизацию сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, включая планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что между главами России и Казахстана состоялся телефонный разговор.