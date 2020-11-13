Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Более 300 фур застряли на казахстанско-кыргызской границе, сообщают СМИ Кыргызстана.

«На кыргызско-казахской границе у КПП «Ак-Тилек-автодорожный» образовался затор. Очереди для прохождения пограничного пункта ожидают больше 300 грузовых машин», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, для прохождения границы у водителей при себе должен быть результат ПЦР-теста. В итоге, по словам одного из дальнобойщиков, создалась многокилометровая пробка.

«Стоим почти сутки и никаких сдвигов. Никто не объясняет нам, что случилось. Никто не говорит, по чьей вине произошел затор. Я стою в этой пробке с 14.00 и за все время продвинулся всего на 100 м. Люди в хвосте колонны готовы от безысходности перекрыть дорогу Бишкек — Торугарт, чтобы обратить на себя внимание властей. Это беспредел. У многих в фурах скоропортящиеся продукты», — рассказал водитель большегруза Юрий Иванов.