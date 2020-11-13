В 53 зарубежных странах обещают открыть избирательные участки для выборов в мажилис

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – В 53 зарубежных странах планируется открыть избирательные участки для выборов в мажилис, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

«За рубежом будут открыты 66 избирательных участков в 53 иностранных государствах. В соответствии с пунктом 8 статьи 24 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», списки избирателей по избирательным участкам при представительствах РК в иностранных государствах будут актуализироваться до дня голосования. Вместе с тем, для своевременной и полноценной подготовки выборного процесса за рубежом просим граждан РК заранее связаться с ближайшим избирательным участком и предоставить данные для включения в списки избирателей», — сообщили в МИД Казахстана в пятницу.

Напомним, 21 октября президент Казахстана Касым- Жомарт Токаев подписал указ о проведении 10 января 2021 года очередных выборов в мажилис

VII созыва. Ожидается, что в выборах примут участие партии Nur Otan, «Ак жол», коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК), «Ауыл», «Бiрлiк» и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).