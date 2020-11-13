До трех дней приходится ждать бизнесменам СКО внесения в список для пересечения блокпостов

Петропавловск. 13 ноября. КазТАГ – До трех дней приходится ждать предпринимателям Северо-Казахстанской области внесения в список для пересечения блокпостов, передает КазТАГ.

«Предпринимателю, подавшему заявку на пересечение, приходится ждать ее включения в список на пересечение блокпостов, формируемый платформой iKomek акимата города, до трех дней! А для бизнеса время – это, конечно же, деньги, которые он теряет в ожидании», — рассказал директор палаты предпринимателей СКО АрманУразгулов на брифинге в пятницу.

Он отметил, что это основная проблема бизнеса в период карантина, но не единственная.

«К нам поступило обращение от субъектов бизнеса, занятых в сфере торговли техникой, механизмами, запасными частями к сельскохозяйственной технике, комбайнам, тракторам и автотранспорту. Они просят разрешить им работать в штатном режиме. В настоящее время, согласно постановлению главного санитарного врача области, они могут осуществлять свою деятельность в будние дни с режимом работы с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00 с приостановлением работы на субботу и воскресенье», — проинформировал Уразгулов.

Он подчеркнул, в период весеннего карантина деятельность этих субъектов бизнеса была разрешена в штатном режиме.

«Сегодня они почему-то ограничены по времени работы. А ведь в их услугах ежедневно нуждаются не только хлеборобы, но и производители животноводческой продукции, предприятия и организации жизнеобеспечения населения, аварийно-спасательные службы, грузоперевозчики, пассажирские перевозки и так далее. Считаем, что магазинам, реализующим запчасти и оборудование на сельхозтехнику, комбайны, трактора и автотранспорт необходимо разрешить работать в штатном режиме по аналогии с магазинами стройматериалов», — сказал директор региональной палаты предпринимателей.

По его словам, запасные части и оборудование стоят недешево, и запастись ими предпринимателям не представляется возможным.

«Это просто экономически нецелесообразно. А простой техники в выходные дни может повлечь существенные убытки для предприятий сельхозотраслей. В связи с этим палата предпринимателей СКО направила письма в региональную комиссию при акимате СКО по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции, а также в областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля с просьбой рассмотреть вопрос о разрешении работы в штатном режиме этим объектам торговли с внесением соответствующих изменений в постановление главного государственного санитарного врача», — заключил Уразгулов.