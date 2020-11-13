Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в Шымкенте и семи областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«14 ноября в Туркестанской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью и утром 14 ноября ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 14 ноября ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

В Акмолинской области в субботу местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау14 ноября ожидается низовая метель. Вероятность штормового предупреждения оценивается в 85-90%.

«14-16 ноября в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, 15 ноября порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 14-16 ноября временами ожидается туман, гололед. Днем 14, сутки 15 ноября ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%», — сказано в сообщении.

14-15 ноября в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем 14, сутки 15 ноября ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Караганде 14 ноября ожидаются гололед, низовая метель. В Жезказгане ночью 14 ноября ожидается низовая метель. Вероятность шторма составляет 75-80%.

«14 ноября в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем местами гололед. В Уральске 14 ноября ночью и утром ожидается туман. Вероятность шторма — 90-95%», — добавили в «Казгидромете».

В Костанайской области в субботу местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, северный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 14 ноября ожидается ветер северо-западный, северный порывы 18 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%.

«14 ноября местами в Кызылординской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде днем 14 ноября ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма – 90-95%», — предупредили синоптики.