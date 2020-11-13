Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ — Туман, гололед и метель ожидаются в пятницу на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Погоду территории Казахстана будет определять обширный циклон с районов Салехарда – пройдут осадки, на востоке и юго-востоке сильные (дождь, снег). Местами по стране ожидаются туман, гололед, усиление ветра, в северной половине с низовой метелью», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура днем -2-4, ночью -6-8.

В Алматы переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь с переходом в снег). Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем +4+6, ночью -1-3.

В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +7+9, ночью -2-4.

В Восточно-Казахстанской области дождь со снегом, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем 0+5, ночью -2+3.

В Актюбинской области снег, гололед, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Атырауской области днем дождь и снег, ночью без осадков. Днем 0+5, ночью -1-6.

В Жамбылской области дождь и снег, туман, гололед. Днем +2+7, ночью 0+5.

В Северо-Казахстанской области снег, туман, низовая метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Туркестанской области дождь и снег, туман, гололед. Днем +5+10, ночью -2-7.

В Кызылординской области днем дождь и снег, ночью без осадков. Днем 0+5, ночью -3-8.

В Западно-Казахстанской области дождь и снег, местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -1-6.

В Костанайской области снег и дождь, туман, низовая метель, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Карагандинской области дождь и снег, туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем 0-5 (на юге +3), ночью -3-8 (на востоке -12).

В Алматинской области дождь и снег, туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +4+9, ночью 0-5.

В Мангистауской области дождь и снег, туман. Днем +3+8, ночью -2+3.

В Павлодарской области днем без осадков, ночью снег, туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20, 23-28 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

«На реках северной половины республики отмечались охлаждение водной поверхности образование первичных ледовых явлений (Есиль- ГП Новоникольск, Иманбурлык- ГП Соколовка)», — предупредили синоптики.