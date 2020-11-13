В Алматы открыли мемориальную доску в честь Герольда Бельгера

Алматы. 13 ноября. КазТАГ — Мадина Алимханова. В Алматы открыли мемориальную доску в честь известного писателя Герольда Бельгера.

«Сегодня очень важный день — мы вспоминаем Герольда Бельгера, нашего общего друга. Это был удивительный человек. Какой человек может стать символом Казахстана? Я бы назвал только Герольда Бельгера. Человек поистине интернациональный, он в себе объединил все начала нашего Казахстана — этническое начало и культурное начало. Он писал на нескольких языках Казахстана — на казахском, на русском, на немецком. Где вы еще найдете такого писателя? Нет в мире нет такого писателя как Герольд Бельгер. Вечная ему память и вечная слава», — сказал поэт Олжас Сулейменов на торжественной церемонии открытия мемориальной доски.

В свою очередь, вдова Герольда Бельгера Раиса Хисматуллина отметила присущую ему скромность и поблагодарила собравшихся.

«Во всей его прозе — это четыре романа, это его рассказы, это его повести, это его переводы, это журналистика — нигде ни одного слова нет о том, какой он великий, назовут ли его именем улицы, будут ли мемориальные доски. Об этом он никогда не говорил. Последние годы он говорил так: «Ну пройдет год, ну пройдет два, и меня забудут. Ошибся он. Как говорили древние, смерть — это еще не конец, конец — забвение. Дорогие люди, дорогие казахи, «О казахи мои!» как он с такой любовью говорил, низкий вам поклон», — сказала она.

Мемориальная доска установлена на доме 88 по улице Кабанбай батыра, где писатель прожил с 1976 по 2015 год.