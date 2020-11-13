Лишь консультации по управлению внесло МНЭ РК в «наиболее пострадавшие сектора экономики»

Нур-Султан. 13 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Министерство национальной экономики РК внесло консультирование по управлению в число наиболее пострадавших секторов экономики, сообщает председатель совета по налоговой методологии в НПП «Атамекен» Сакен Карин.

«Министерство национальной экономики (МНЭ) РК разъясните, почему среди наиболее пострадавших секторов экономики значится вид деятельности «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и прочее консультирование по вопросам управления», но не значится вид деятельности «Услуги консультационные в области налогообложения», — пишет Карин на своей странице в сети Fasebook.

По его мнению, одни консультанты не могли пострадать больше других.