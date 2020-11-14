Госзаказ в частных школах Казахстана хотят сократить до Т14,8 млрд из-за COVID-19

Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ – Государственный образовательный заказ в частных школах Казахстана хотят сократить до Т14,8 млрд из-за COVID-19, передает корреспондент агентства.

«Внести в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2020 года №29 «Об утверждении государственного образовательного заказа на среднее образование в частных организациях образования, предельного размера родительской платы за обучение» (…) следующее изменение: подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции: «1) государственный образовательный заказ на среднее образование в частных организациях образования в объеме Т14 826939 000», — говорится в приложении к проекту приказа министерства образования и науки Казахстана.

Сейчас пока действует приказ, согласно которому на госзаказ в частных школах предусмотрено Т27 059 855 000.

«В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией, сроки ввода в эксплуатацию ряда объектов среднего образования перенесены с января на сентябрь текущего года. Соответственно переносится и срок планируемого размещения государственного образовательного заказа на среднее образование в данных частных организациях среднего образования. Вносится (изменение – КазТАГ) в связи с уменьшением количества планируемых к введению в частных организациях среднего образования мест с 73 516 до 53 382», — сказано в обосновании к документу.