Общественный контроль над судьями и квазигоссектором хотят законодательно установить в РК

Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ – Общественный контроль над судьями и квазигосударственным сектором хотят законодательно установить в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В качестве объектов общественного контроля проектом закона предлагается определить: государственные органы и учреждения законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти; органы местного государственного управления и самоуправления; государственные учреждения, не являющиеся государственными органами; субъекты квазигосударственного сектора; организации, подведомственные соответствующим государственным органам и учреждениям, их филиалы и представительства», — говорится в концепции к проекту закона «Об общественном контроле в Республике Казахстан».

Законопроектом хотят определить следующие субъекты общественного контроля: граждане, их объединения и инициативные группы, некоммерческие негосударственные организации, общественные советы, общественные наблюдательные комиссии, комиссии по общественному контролю, профессиональные союзы и другие институты и структуры гражданского общества.

«Общественный контроль в соответствии с проектом закона рассматривается как формы и методы участия граждан и общественных организаций в управлении делами государства, в том числе через реализацию права на доступ к общественно значимой информации, оценку и проверку деятельности объектов общественного контроля с точки зрения общественных интересов в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан», — уточнили разработчики.

В рамках проекта закона, по словам авторов концепции, представляется целесообразным зафиксировать следующие важнейшие принципы общественного контроля: 1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 2) публичность и открытость осуществления общественного контроля и общественного обсуждения его результатов; 3) открытость, прозрачность и законность деятельности субъектов общественного контроля; 4) добровольность участия в осуществлении общественного контроля; 5) недопустимость необоснованного невмешательства государственных органов и их должностных лиц в проведение общественного контроля; 6) недопустимость необоснованного невмешательства субъектов общественного контроля в деятельность государственных органов; 7) независимость субъектов общественного контроля от государственных органов; 8) объективность, беспристрастность и добросовестность субъектов общественного контроля, достоверность результатов осуществляемого ими общественного контроля; 9) обязательность рассмотрения государственными органами итоговых документов, подготовленных по результатам общественного контроля и учет предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в этих документах; 10) многообразие форм общественного контроля; 11) соблюдение нейтральности субъектами общественного контроля, исключающей возможность влияния со стороны государства или коммерческого сектора.

«В положениях проекта закона включены гарантии безопасности гражданина в связи с его участием в организации, проведении и обсуждении результатов общественного контроля. В первую очередь это запрет преследования гражданина в связи с его законным участием в организации и проведении мероприятий общественного контроля. Во-вторых, запрет на публикацию и иное распространение персональных данных граждан, предоставленных ими для участия в общественном контроле в соответствии с предписаниями настоящего проекта закона, в том числе: паспортных данных, контактной и иной персональной информации», — сказано в концепции.