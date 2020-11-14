Нур-Султан. 14 ноября. КазТАГ – Казахстан готовится заключить соглашение с Беларусью о поставках нефти и нефтепродуктов, передает корреспондент агентства.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь», — говорится в проекте постановления правительства.

Ожидается, что уполномоченными организациями, обеспечивающими планирование и организацию перевозки товаров в рамках соглашения, станут: от казахстанской стороны – АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» (АО «НК «КТЖ»), АО «КТЖ-Грузовые перевозки» и АО «КазТрансОйл»; от белорусской стороны ‒ ГО «Белорусская железная дорога» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба».