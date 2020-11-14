Около ста человек вышли на митинг в центре Алматы

Алматы. 14 ноября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Около ста человек вышли на митинг на площади у памятника Шокану Валиханову в Алматы.

«Мы еще в октябре говорили, что будем проводить митинг после объявления парламентских выборов. Во-первых, мы хотим заявить бойкот парламентским выборам. Мы считаем, что никакого выбора нет, ни одна новая политическая партия не зарегистрирована в Казахстане. Мы объявляем активный бойкот – это выход на улицы, на площади, на митинги», — сказал в субботу организатор митинга – политик Жанболат Мамай.

Среди требований митингующих – проведение кредитной амнистии, отказ от продажи казахстанских земель иностранным компаниям и освобождение политических заключенных.

«Естественно, сегодня, в свете последних событий – убийства Жанболата Агадила – мы будем выдвигать требование справедливого разбирательства этого дела», — добавил Мамай.

По его словам, митинг организован Демократической партией, каналом «Басе» и другими оппозиционными общественными организациями.

Движение по улице Шевченко в месте проведения митинга перекрыто, по периметру площади стоят сотрудники санитарной службы, правоохранительные органы проведению митинга не препятствуют.

Ранее по пути на митинг в Алматы был задержан известный политик и журналист Ермурат Бапи. По словам журналиста Инги Иманбай, еще четверых активистов Демократической партии из Жанаозена, планировавших посетить алматинский митинг, задержали вечером 13 ноября – они не успели доехать до аэропорта. Отметим, что 1 марта Бапи и еще десятки активистов были задержаны при схожих обстоятельствах.

Напомним, 21 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 10 января 2021 года очередных выборов в мажилис VII созыва. Ожидается, что в выборах примут участие партии Nur Otan, «Ак жол», коммунистическая народная партия Казахстана (КНПК), «Ауыл», «Бiрлiк» и Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП).