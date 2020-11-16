Экс-сотрудница Всемирного банка Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове

Алматы. 16 ноября. КазТАГ – Бывшая сотрудница Всемирного банка Майя Санду выиграла президентские выборы в Молдове, передает корреспондент агентства.

«Майя Санду – 57,42% (929 747), Игорь Додон (действующий президент – КазТАГ) – 42,58% (689 502)», — говорится в отчете на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдовы по итогам подсчета 99,3% голосов в понедельник.

Второй тур выборов президента страны прошел 15 ноября – в него прошли лидер проевропейской Партии действия и солидарности Санду и действующий глава государства Додон. Явка избирателей составила 48,45%.

Санду с 8 июня по 14 ноября 2019 года занимала пост премьер-министра Молдовы. В разные годы она была министром образования страны, а в 2010-2012 годы занимала пост советника исполнительного директора Всемирного банка в США.

Додон стал президентом Молдовы 23 декабря 2016 года.