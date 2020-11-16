Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-сентябре сократился почти на 13%

Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-сентябре 2020 года сократился почти на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, сообщило бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР).

«Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2020 года составил $62,8 млрд и по сравнению с январем-сентябрем 2019 года сократился на 12,9%, в том числе экспорт – $35,3 млрд (-18%) и импорт – $27,5 млрд (-5,1%)», — уточнили статистики.

Экспорт со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС )составил $3,8 млрд или уменьшился на 16,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, импорт – $9,9 млрд и уменьшился на 9,6%.