Токаев поздравил Санду с избранием на пост президента Молдовы

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Иногда они возвращаются Иногда они возвращаются
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Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Майю Санду с избранием на пост президента Молдовы, сообщает пресс-служба Акорды.

«Ваша победа на выборах является убедительным свидетельством народной поддержки вашего курса на построение демократического, стабильного и экономически процветающего государства. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся укрепить казахстанско-молдавские отношения, основанные на традиционных узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества», — говорится в поздравительной телеграмме, которую в понедельник Токаев направил Санду от имени народа Казахстана и от себя лично.

Президент Казахстана пожелал новоизбранной главе Молдовы больших успехов на ответственном государственном посту во имя процветания и благополучия своей страны.

Напомним, по итогам выборов, прошедших 15 ноября, Майя Санду обошла действующего президента Молдовы Игоря Додона. В ее биографии посты премьер-минстра страны, министра образования, а также советника исполнительного директора Всемирного банка в США. Она первая женщина-президент в истории Молдовы.

 

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