Казахстан по оценке эпидситуации находится в желтой зоне – минздрав

Нур-Султан. 16 ноября. КазТАГ – Казахстан по оценке эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ) находится в желтой зоне, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

«На 16 ноября согласно разработанной матрице оценки эпидемиологической ситуации республика находится в желтой зоне», — сказал министр здравоохранения Алексей Цой на совещании по мерам противодействия распространению КВИ в понедельник.

На сегодняшний день в красном квадрате – в зоне повышенного риска распространения инфекции находятся два региона: Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В желтой зоне – умеренного риска, по данным минздрава, находятся Павлодарская, Акмолинская, Костанайская области, города Нур-Султан и Алматы. Остальные регионы, как отмечается, находятся в относительно благополучной зеленой зоне низкого риска распространения инфекции.

«Для оказания качественной и своевременной помощи населению, в случае роста заболеваемости КВИ, медорганизации готовы развернуть до 71 тыс. коек. В настоящее время занято 21% инфекционных коек и 17% реанимационных. Обеспечена готовность выездных мобильных бригадс учетом резерва, укомплектованных необходимым клинико-диагностическим минимумом для оказания медицинской помощи на дому», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с июля по настоящее время мобильными бригадами было оказано более 280 тыс. услуг.

«На сегодняшний день количество вызовов скорой медицинской помощи в сравнении с июлей текущего года снизилось на 43,8%, из них по КВИ – на 79%», — заявил Цой.

В диагностику КВИ, по сообщению минздрава, вовлечены 140 лабораторий, мощностью 76 исследований в сутки.

«По сравнению с 1 октября мощность тестирования на 100 тыс. населения увеличилась в 1,7 раза, охват тестированием увеличился в 3,6 раза», — заверил министр.

Во избежание и предупреждения риска вывоза лекарственных средств и медицинских изделий за пределы РК приказом Министерства здравоохранения утвержден перечень из 59 наименований, запрещенных к вывозу из РК и перечень товаров, разрешенных к вывозу физическими лицами в ограниченном количестве только для индивидуального использования.

«Комитетом национальной безопасности (КНБ) приняты меры по недопущению вывоза из Республики Казахстан товаров, применяемых при лечении КВИ. Также, минздравом усилен контроль за отпуском лекарств, в том числе рецептурных препаратов; за назначением и выписыванием лекарств; за распределением лекарств, закупленных за счет стабилизационных фондов регионов», — сказано в сообщении.

С 1 сентября по 16 ноября 2020 года в Казахстане зарегистрировано 986 случаев КВИ среди школьников, в том числе 288 среди детей, обучающихся в дежурных классах. Установлено 3122 контактных, среди которых выявлено 33 случая.

«Следует обратить внимание на высокий уровень заболеваемости школьников, обучающихся онлайн – 698 детей. Благодаря введенным с начала учебного года ограничениям по обучению детей в обычном режиме, предотвращено более 6 тыс. контактов с другими детьми и порядка 600 случаев заболевания КВИ», — сказал Цой.

Он также проинформировал президента о вопросах, связанных с материнской смертностью, заверив, что они находятся на особом контроле.

«Несмотря на эпидситуацию, в стране отмечается положительная динамика демографический показателей: рост рождаемости составил 4,5% или на 20 тыс. больше новорожденных», — уточнили в минздраве.

За период пандемии в стране зарегистрировано свыше 9 тыс. беременных инфицированных COVID-19 и пневмонией, что составило 7,5% из всего зарегистрированных случаев.

«В период резкого подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в 3 квартале текущего года, отмечен значительный рост материнской смертности. Сегодня мы отмечаем стабилизацию ситуации. За последние два месяца случаев смерти беременных от коронавирусной инфекции COVID-19 не зарегистрировано», — сообщил Цой.

Также он проинформировал президента о завершении кампании вакцинации против гриппа, в рамках которой привито 2,3 млн человек из уязвимых групп. С начала эпидсезона, по данным ведомства, отмечается снижение заболеваемости ОРВИ в 1,3 раза по сравнению с периодом сентябрь-октябрь 2019 года.

«По оценкам ВОЗ, при оптимистичном прогнозе эффективная вакцина против нового коронавируса не станет доступной раньше первого квартала 2021 года. В настоящее время в мире насчитывается около 200 вакцин кандидатов, но лишь 42 из них находятся на стадии клинических испытаний, среди которых пять вакцин-кандидатов казахстанского производства», — сказано в сообщении.

Как заявил глава минздрава, «на производство и закуп вакцин для иммунизации населения Республики против КВИ определена потребность финансовых средств из резерва правительства Республики Казахстан в сумме Т47 млрд для вакцинации 3, 6 млн. человек различных групп риска».

Согласно информации ВОЗ, эпидемиологическая ситуация по КВИ в различных странах развивалась по четырем основным сценариям, в зависимости от принимаемых мер.

«Причем, в Казахстане, Южной Корее, Сингапуре, Новой Зеландии и Израиле вспышка была взята под контроль», — заявили в минздраве.

Как утверждает министр, «сравнение прогноза от 7 сентября и 10 ноября показывает, что эпидемиологическая ситуация в РК в течение двух последних месяцев развивается по оптимистическому прогнозу».

«То есть, пессимистический прогноз не состоялся благодаря принятым мерам, что позволило сдвинуть потенциальный локдаун при пессимистическом сценарии на один месяц», — считает Цой.

Министерство заверило, что проводит постоянный мониторинг эпидситуации в стране и в каждом регионе, «принимаются меры по готовности медорганизаций ко второй волне КВИ».

«Принимаемые меры по стабилизации ситуации показали свою эффективность, и Министерство совместно местными исполнительными органами и другими заинтересованными отраслями прилагает все усилия для обеспечения готовности к различным вариантам течения заболеваемости при планировании объемов помощи и лекарств», — говорится в сообщении.

Как заявил Цой, совместная работа всех секторов – центральных госорганов, местных исполнительных органов, НПП «Атамекен», бизнес сообщества, вовлеченных в реализацию мер по сдерживанию роста заболеваемости КВИ «позволяет сохранить реализацию оптимистичного сценария развития эпидемии в Казахстане».