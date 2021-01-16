Нур-Султан вошел в «красную» зону по коронавирусу

Нур-Султан. 16 января. КазТАГ – Нур-Султан вошел в «красную» зону по коронавирусной инфекции (КВИ), передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в субботу матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, помимо Нур-Султана в «красной» зоне, нахождение в которой предусматривает введение строгих ограничительных мер, находятся также Акмолинская и Костанайская области.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Северо-Казахстанская, Павлодарская и Атырауская области.

Все остальные регионы страны находятся «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан в целом находится в «желтой» зоне.