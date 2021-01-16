Алматы. 16 января. КазТАГ – Норвегия заявила, что вакцины от COVID-19 могут быть слишком опасны для стариков и тяжелобольных, сообщает Bloomberg.

«Норвегия заявила, что вакцины против COVID-19 могут быть слишком опасными для очень старых и неизлечимо больных. Норвежские официальные лица заявили, что в стране умерли 23 человека вскоре после получения первой дозы вакцины», — говорится в сообщении.

По данным Норвежского агентства по лекарственным средствам, в 13 из этих случаев были проведены вскрытия и их результаты свидетельствуют о том, что побочные эффекты могли способствовать тяжелым реакциям у ослабленных пожилых людей.

«Для особенно тяжелобольных людей даже относительно легкие побочные эффекты вакцины могут иметь серьезные последствия. Для тех, кому в любом случае осталось недолго жить, польза от вакцины будет незначительной или несущественной», — заявил Норвежский институт общественного здравоохранения.

Как сообщается, аллергические реакции на вакцину пока встречались редко.

«В США власти сообщили о 21 случае тяжелых аллергических реакций с 14 по 23 декабря после введения примерно 1,9 млн начальных доз вакцины, разработанной Pfizer Inc. и BioNTech SE. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, это 11,1 случая на 1 млн доз (…) Во Франции один ослабленный пациент умер в доме престарелых через два часа после вакцинации, но власти заявили, что, учитывая предыдущую историю болезни пациента, нет никаких свидетельств того, что смерть была связана с вакциной. Французское агентство по фармацевтической безопасности сообщило в четверг о четырех случаях тяжелых аллергических реакций и двух случаях нерегулярного сердцебиения после вакцинации», — отмечается в сообщении.