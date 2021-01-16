Кокшетау. 16 января. КазТАГ – Ограничительные меры усилили в Акмолинской области, передает корреспондент агентства.

«Обеспечить проведение ограничительных мероприятий на территории Акмолинской области с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Акмолинской области до стабилизации эпидемиологической ситуации», — говорится в постановлении главного государственного санитарного врача региона в субботу.

Согласно нововведениям, в регионе запрещена деятельность торгово-развлекательных центров (ТРЦ) и крытых рынков по выходным, а фудкортам можно работать только на вынос.

В регионе приостановлена работа театров и кинотеатров, а также движение межобластных и междугородних автобусов.

Напомним, ранее КазТАГ сообщал, что Акмолинская область находится в «красной» зоне заболеваемости коронавирусом, что предусматривает введение строгих ограничительных мер.