Законодательство в сфере карантина растений планируют изменить в ЕАЭС

Алматы. 16 января. КазТАГ – Законодательство в сфере карантина растений планируют изменить в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Страны ЕАЭС планируют обновить законодательство в сфере карантина растений. Руководители уполномоченных органов по карантину растений стран ЕАЭС совместно с представителями ЕЭК 14 января обсудили на площадке ЕЭК вопросы обновления законодательства в этой сфере», — говорится в сообщении.

В частности, на встрече было отмечено, что «актуализация нормативно-правовой базы союза в сфере карантинных фитосанитарных мер на основе правоприменительной практики очень важна» и «это позволяет упростить работу как службам карантина растений, так и бизнесу».

«Члены Подкомитета выработали алгоритм дальнейших действий по внесению изменений в право союза. В частности, они считают, что отдельные термины временных карантинных фитосанитарных мер, учитывая их важность, следует включить в договор о ЕАЭС. Учитывая практику работы, признано целесообразным дополнить перечень подкарантинной продукции позицией «мицелий гриба», а также разработать требования к торфу в отношении многоядной мухи-горбатки Megaselia scalaris (Loew), которая является опасным вредителем и не должна попасть в союз», — сказано в сообщении.

Вместе с тем, вопрос регулирования ввоза семенного и посадочного материала путем внесения изменений в договор о ЕАЭС, внесенный в повестку дня Россией, как отмечается, «не нашел поддержки у членов подкомитета».

«Вместе с тем поддержано предложение члена подкомитета от департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК в части проработки этого вопроса в рамках действующей редакции союзного договора», — добавили в комиссии.