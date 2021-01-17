Движение ограничили из-за непогоды на трассе до границы с Россией в ЗКО

Уральск. 17 января. КазТАГ – Движение ограничили из-за непогоды на трассе до границы с Россией в Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В ЗКО с 2.05 17 января в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Уральск-Таскала-граница РФ» км 72-104 км, участок – село Таскала-граница РФ», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Напомним, согласно сделанному 16 января «Казгидрометом» штормовому предупреждению, 17 января в ЗКО местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 метров в секунду. В Уральске ожидается гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный ночью порывы 18 метров в секунду.