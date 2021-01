Казахстанский дизайнер считает в 30 раз завышенной стоимость значков депутатов мажилиса

Алматы. 17 января. КазТАГ – Казахстанский дизайнер Жанна Спунер считает в 30 раз завышенной стоимость значков депутатов мажилиса, передает корреспондент агентства.

«Обычно в Казахстане большую часть таких вещей заказывали в соседнем Китае, еще неплохое производство значков и наград исторически делают в России. Нынче же – современные технологии значительно удешевили ряд производств и сейчас, даже в Алматы, возможно за не очень зверские деньги делать нормальную продукцию. Значки, о которых идет речь, скорей всего сделаны в технике штамповки с использованием трехмерной гравировки, хорошее соотношение цены и качества. Обычно это стоит совсем недорого», — написала Спунер на своей странице в социальной сети.

Вместе с тем, она отметила, что стоимость также зависит от тиража, материала, сложности исполнения и стоимости самой матрицы.

«Нам говорят, что цена дороже из-за золотого покрытия, хорошо, давайте сравним. Большинство женщин, ориентируясь в ценах на украшения, легко представят, какие «цацки» можно купить за $723. Например, мы с подругой недавно купили в подарок браслет из дутого золота, всего за $150. И хоть это была продукция no name, зато очень изысканного дизайна. Или возьмем компанию с именем, например, Tiffany & Co. Давайте зайдем на ее сайт и поставим фильтр на прайс от $500 до $1 тыс. В районе $700 можно купить: серебряное кольцо с жемчугом, золотое кольцо с маленьким бриллиантом, серьги с жемчугом, классические золотые и серебряные подвески с цепочками, серебряные браслеты в том числе и знаменитый большой Bone Cuff», — уточнила дизайнер.

Она добавила, что «все эти изделия имеют достаточный вес драгметаллов, сложное исполнение и определенное количество ручного труда».

«Как штампованный значок, может стоить на уровне таких изделий? Ведь красная цена такому значку не $723, а $23, так куда же делись $700? (…) Нашла похожий скандал в Украине, они возмущены, что такой же значок, только из серебра с позолотой стоит $61. Слабаки! Им до казахов, как до луны», — иронизирует в заключение Спунер.

Ранее на Telegram-канале PROTENGE появилось сообщение о том, что Центральная избирательная комиссия Казахстана заказала в Монетном дворе изготовление 80 значков для депутатов мажилиса. Как сообщалось, каждый из значков оценили в Т303 968, а всего было потрачено Т24 317 440.