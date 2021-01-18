Алматы вернулся в «зеленую» зону по коронавирусу, Нур-Султан вышел в лидеры по значению R

Нур-Султан. 18 января. КазТАГ – Алматы вернулся в «зеленую» зону по коронавирусу, Нур-Султан вышел в лидеры по показателю репродуктивности коронавирусной инфекции (КВИ) – значению R, передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в понедельник матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, находятся Нур-Султан, а также Павлодарская, Акмолинская, Костанайская и Атырауская области. При этом, Нур-Султан лидирует по республике по показателю R, находясь между значениями 1,2 и 1,3.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Алматинская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области.

Алматы, Шымкент и все остальные области находятся «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам находится в «желтой» зоне.