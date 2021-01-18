Документ о запрете приватизации 37 крупнейших вузов готовится принять кабмин Казахстана

Нур-Султан. 18 января. КазТАГ – Документ о запрете приватизации 37 крупнейших вузов готовится принять правительство Казахстана, передает корреспондент агентства.

В проекте постановления правительства, в частности, сказано:

«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 927 «Об утверждении перечней объектов, в том числе стратегических, находящихся в государственной собственности и собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению» следующее дополнение:

в перечне объектов, в том числе стратегических, находящихся в собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению:

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Контрольный пакет акций

НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;

НАО «Евразийский национальный университет Л.Н. Гумилева»;

НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;

НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева»;

НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;

НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова»;

НАО «Атырауский институт нефти и газа»;

НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»;

НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина»;

НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;

НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»;

НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»;

НАО «Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова»;

НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»;

НАО «Карагандинский технический университет»;

НАО «Карагандинский индустриальный университет»;

НАО «Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Есенова»;

НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова»;

НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова»;

НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата»;

НАО «Павлодарский педагогический университет»;

НАО «Рудненский индустриальный институт»;

НАО «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева»;

НАО «Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати»;

НАО «Торайгыров университет»;

НАО «Университет Шакарима города Семей»;

НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова»;

НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»;

НАО «Новый университет Астаны»;

НАО «Медицинский университет Караганды»;

НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»;

НАО «Медицинский университет Семей»;

НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»;

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»;

НАО «Казахский национальный аграрный университет»;

НАО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина»;

НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана».

По словам разработчиков, документ необходимо принять в целях реализации поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученного на четвертом заседании Национального совета общественного доверия 22 октября 2020 года, относительно запрета продажи национальных и государственных вузов.

«Большинство вузов уже стали некоммерческими акционерными обществами. Это вызывает в обществе всякие домыслы и опасения по поводу последующей продажи крупных государственных вузов в частные руки. В этой связи заявляю, что национальные и государственные вузы продаваться не будут», — приводят цитату Токаева авторы проекта постановления кабмина.