Документ о запрете приватизации 37 крупнейших вузов готовится принять кабмин Казахстана

Нур-Султан. 18 января. КазТАГ – Документ о запрете приватизации 37 крупнейших вузов готовится принять правительство Казахстана, передает корреспондент агентства.
В проекте постановления правительства, в частности, сказано:
«Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 927 «Об утверждении перечней объектов, в том числе стратегических, находящихся в государственной собственности и собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению» следующее дополнение:
в перечне объектов, в том числе стратегических, находящихся в собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению:
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Контрольный пакет акций
НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;
НАО «Евразийский национальный университет Л.Н. Гумилева»;
НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева»;
НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»;
НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова»;
НАО «Атырауский институт нефти и газа»;
НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»;
НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина»;
НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;
НАО «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»;
НАО «Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова»;
НАО «Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова»;
НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»;
НАО «Карагандинский технический университет»;
НАО «Карагандинский индустриальный университет»;
НАО «Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Есенова»;
НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова»;
НАО «Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова»;
НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата»;
НАО «Павлодарский педагогический университет»;
НАО «Рудненский индустриальный институт»;
НАО «Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева»;
НАО «Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати»;
НАО «Торайгыров университет»;
НАО «Университет Шакарима города Семей»;
НАО «Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова»;
НАО «Южно-Казахстанский государственный педагогический университет»;
НАО «Новый университет Астаны»;
НАО «Медицинский университет Караганды»;
НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»;
НАО «Медицинский университет Семей»;
НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»;
АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»;
НАО «Казахский национальный аграрный университет»;
НАО «Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина»;
НАО «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана».
По словам разработчиков, документ необходимо принять в целях реализации поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученного на четвертом заседании Национального совета общественного доверия 22 октября 2020 года, относительно запрета продажи национальных и государственных вузов.
«Большинство вузов уже стали некоммерческими акционерными обществами. Это вызывает в обществе всякие домыслы и опасения по поводу последующей продажи крупных государственных вузов в частные руки. В этой связи заявляю, что национальные и государственные вузы продаваться не будут», — приводят цитату Токаева авторы проекта постановления кабмина.