Алматы. 18 января. КазТАГ – Минск лишился права провести чемпионат мира по хоккею из-за политической ситуации, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, и найти позитивный путь развития. И хотя IIHF считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать», — прокомментировал решение президент IIHF Рене Фазель.

Ранее главные финансовые партнеры чемпионата мира по хоккею поставили организаторам условие – они будут финансировать турнир лишь в случае его переноса из Минска. Свое решение они объяснили недопустимостью преследования белорусскими властями демократической оппозиции в стране.

Напомним, летом 2020 года на президентских выборах в Беларуси действующий глава государства Александр Лукашенко, по версии белорусского Центризбиркома и государственных экзит-полов, набрал более 80% голосов. Его главный соперник – Светлана Тихановская набрала, по официальным данным властей, чуть более 10%. Основная часть населения не согласна с результатами выборов, в стране с 10 августа 2020 года проходят массовые протесты, которые регулярно жестко подавляют силовики. Многие ведущие страны результаты выборов в Беларуси не признали и призывают руководство страны прекратить применение силы против мирных демонстрантов.