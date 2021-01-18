Навальный арестован на 30 суток по делу, признанному ЕСПЧ политическим и незаконным

Алматы. 18 января. КазТАГ – Известный российский оппозиционный лидер и антикоррупционный расследователь Алексей Навальный арестован на 30 суток, передает корреспондент агентства.

«Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года», — сообщил в понедельник адвокат политика Вадим Кобзев.

Представитель министерства внутренних дел России на заседании выездного суда, который проходил в отделе полиции, заявила, что Навальный «многократно» нарушал условия испытательного срока. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) попросила арестовать политика до рассмотрения 29 января вопроса о замене ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Отметим, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал в 2019 году незаконным и политическим преследование Навального российскими властями по данному делу.

«Почему заседание проходит в полиции, я не понимаю? Почему никого не уведомили, не дали никакой повестки? Это просто – я много видел насмешек над правосудием, но видимо тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто демонстративно разорвали и выкинули на помойку Уголовно-процессуальный кодекс», — сказал ранее сам Навальный.

В МВД России решение провести выездной суд в отделе полиции объяснили тем, что у Навального нет актуальных результатов теста на коронавирус. Это же стало предлогом и для ограничения доступа людей в зал заседаний.

Многочисленная толпа, которая пришла к зданию полиции, решение суда об аресте оппозиционного лидера встретила криками «Позор!» и «Свободу Навальному!»

Навальный был задержан 17 января силовиками на паспортном контроле в московском аэропорту «Шереметьево». За задержанием оппозиционера в прямом эфире следили около полумиллиона человек. Политик должен был приземлиться во «Внуково», однако самолет с Навальным перенаправили в другой аэропорт под предлогом того, что на взлетно-посадочной полосе якобы сломалась снегоуборочная техника.

Напомним, 20 августа 2020 года Навальный был госпитализирован с отравлением после экстренной посадки самолета, которым он возвращался в Москву из Томска.

Юлия Навальная – супруга Навального потребовала от президента России Владимира Путина разрешить перевезти мужа в Германию.

24 августа стало известно, что Навальный был отравлен веществом из группы активных веществ, называемых ингибиторами холинэстеразы.

2 сентября власти Германии заявили о том, что Навального отравили боевым веществом группы «Новичок», который стал известен еще в 2018 году после отравления экс-сотрудника главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочь Юлии Скрипаль.

7 сентября Навальный вышел из комы.

К концу 2020 года были опубликованы результаты расследования группы международных журналистов, из которых следует, что отравлением политика, которого большинство экспертов считает главным оппонентом Путина, занималась специально сформированная группа ФСБ. Российские власти не смогли внятно опровергнуть выводы журналистов.