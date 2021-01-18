Караганда. 18 января. КазТАГ – Почти 60 человек проходят фигурантами по делу о беспорядках из-за педофила в Сатпаеве, передает КазТАГ.

«Завершилось следствие по уголовному дело. К уголовной ответственности привлекается 57 лиц. Настоящее время согласно статье 296 УПК проводится ознакомление подозреваемых и их защитников со всеми материалами дела, по окончанию чего уголовное дело будет направлено прокурору города Сатпаев в порядке статьи 300 УПК для изучения и предания суду», — сообщили в департаменте полиции Карагандинской области в понедельник.

Напомним, 24 июля 2020 года жители Сатпаева пытались устроить самосуд над мужчиной, который незаконно удерживал в своей квартире пропавшую пятилетнюю девочку. Позже стало известно, что найденная в квартире мужчины в Сатпаеве пятилетняя девочка находится в больнице. Как сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, похитивший пятилетнюю девочку обвиняется в ее изнасиловании.

Позднее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по поводу беспорядков в Сатпаеве. Затем выяснилось, что дело об изнасиловании ребенка глава государства взял на личный контроль.

27 июля сообщалось, что подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки арестован на два месяца. В октябре предполагаемый педофил был найден повешенным в СИЗО в Караганде. По результатам служебного расследования КУИС, за ненадлежащее осуществление контроля был привлечен к дисциплинарной ответственности ряд сотрудников, в том числе руководящий состав учреждения и ДУИС.