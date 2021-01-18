Состав правительства утвердил Токаев – почти все министры сохранили посты

Нур-Султан. 18 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил состав правительства – почти все прежние министры сохранили посты, передает корреспондент агентства.

Соответствующий указ в четверг представила Акорда:

В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить:

Смаилова Алихана Асхановича – Первым Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;

Скляра Романа Васильевича – Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;

Тугжанова Ералы Лукпановича – Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан;

Тлеуберди Мухтара Бескенулы – Заместителем Премьер-Министра – Министром иностранных дел Республики Казахстан;

Койшыбаева Галымжана Тельмановича – Руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

Ермекбаева Нурлана Байузаковича – Министром обороны Республики Казахстан;

Тургумбаева Ерлана Заманбековича – Министром внутренних дел Республики Казахстан;

Балаеву Аиду Галымовну – Министром информации и общественного развития Республики Казахстан;

Омарова Сапархана Кесикбаевича – Министром сельского хозяйства Республики Казахстан;

Бекетаева Марата Бакытжановича – Министром юстиции Республики Казахстан;

Аймагамбетова Асхата Канатовича – Министром образования и науки Республики Казахстан;

Цоя Алексея Владимировича – Министром здравоохранения Республики Казахстан;

Шапкенова Серика Жамбуловича – Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

Атамкулова Бейбута Бакировича – Министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – Министром финансов Республики Казахстан;

Раимкулову Актоты Рахматуллаевну – Министром культуры и спорта Республики Казахстан;

Султанова Бахыта Турлыхановича – Министром торговли и интеграции Республики Казахстан;

Ильина Юрия Викторовича – Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

Иргалиева Асета Армановича – Министром национальной экономики Республики Казахстан;

Мусина Багдата Батырбековича – Министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;

Мирзагалиева Магзума Маратовича – Министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;

Ногаева Нурлана Аскаровича – Министром энергетики Республики Казахстан.

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Напомним, 15 января на пост премьер-министра вновь был утвержден Аскар Мамин.

Еще раньше – 10 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что в Казахстане готовятся реформы, правительство после выборов в мажилис VII созыва должно уйти в отставку.