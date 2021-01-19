Россельхознадзор частично отменил ограничения на ввоз казахстанских томатов и перцев

Алматы. 19 января. КазТАГ – Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) частично отменила ограничения на ввоз казахстанских томатов и перцев, сообщает пресс-служба российского ведомства.

«Россельхознадзор с 19 января 2021 года отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с предприятия ТОО «Greenhouse-Qaztomat», расположенного в Павлодарской области Республики Казахстан. Решение принято на основании достигнутых договоренностей, а также по результатам анализа полученной от комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Республики Казахстан информации о проведенных карантинных фитосанитарных мероприятиях в отношении томатов и перцев, производимых данной компанией, и принимаемых компетентным ведомством мерах по недопущению ввоза и вывоза с территории Республики Казахстан продукции, зараженной вирусом коричневой морщинистости плодов томата», — говорится в сообщении.

Как заявили в Россельхознадзоре, «поставки указанных овощей будут осуществляться под гарантии комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Республики Казахстан».

«Ввоз томатов и перцев из Павлодарской области Республики Казахстан был запрещен с 16 декабря 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера», — утверждает российская сторона.

Напомним, в начале января Россельхознадзор публично выражал «обеспокоенность» ввозом якобы зараженных казахстанских томатов в Россию, а затем и вовсе запретил их ввоз. Однако уже 16 января минсельхоз Казахстана указал на ложность информации российского ведомства, указав, в числе аргументов, на результаты независимой лаборатории в Нидерландах.