Токаев дал ряд поручений Есимову

Нур-Султан. 19 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений председателю правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжану Есимову, сообщает пресс-служба Акорды.

«Президент принял председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова. В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву было доложено о предварительных итогах работы ФНБ «Самрук-Казына» за 2020 год. Несмотря на глобальные кризисные явления и пандемию, холдинг успешно справился со своей функцией в прошлом году, компании фонда сумели закончить год без масштабных сокращений персонала. Рост активов компаний Фонда составил Т800 млрд», — говорится в сообщении во вторник.

Есимов сообщил, что за минувшие три года ФНБ «Самрук-Казына» в счет погашения займов перечислил в Национальный фонд Т554 млрд. Выгоды от цифровой трансформации бизнес-процессов компаний холдинга он оценил в Т171 млрд.

«Глава государства также был проинформирован о проводимой масштабной работе по поддержке отечественных товаропроизводителей. Экономия по закупкам по итогам 2018-2020 годов составила Т410 млрд. В результате проводимой работы международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s подтвердило кредитный рейтинг «Самрук–Казына» на уровле BB+/B «Стабильный», — сказано в сообщении.

Есимов также рассказал, что национальная компания «КазМунайГаз», несмотря на значительное снижение цен на нефть и ограничения OPEC+, сохранила положительные финансовые рейтинги. По его словам, АО «НК «Казахстан Темир Жолы» впервые за последние шесть лет закончила год с положительным финансовым результатом. Рыночная стоимость АО «НК «Казатомпром» с момента выхода на IPO (2018 год), по словам Есимова, увеличилась с $2,1 млрд до $5,1 млрд. Из «красной» в «зеленую» зону финансовой устойчивости перешло АО «Самрук-Энерго», долги компании, как отмечается, снизились на Т100 млрд.

«По итогам встречи президент дал председателю правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» ряд конкретных поручений», — добавили в Акорде.