Экс-глава НИТ сменил Оспанова на посту замглавы МЦРИАП Казахстана

Нур-Султан. 19 января. КазТАГ – Сменился заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает пресс-служба правительства.

«Постановлением правительства РК Турысов Асет Нурланович (на фото слева – КазТАГ) назначается на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», — сообщили в правительстве во вторник.

Турысов с января 2018 года был председателем правления АО «Национальные информационные технологии» (НИТ), до этого в 2014-2017 годы работал в структуре АО «Казпочта», а еще раньше – в 2014 году занимал пост директора РГП «Центр обслуживания населения».

«Постановлением правительства Республики Казахстан Оспанов Аблайхан Есенович освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан согласно поданному заявлению», — сообщили также в кабмине.

Оспанов занимал пост замглавы МЦРИАП с апреля 2019 года.