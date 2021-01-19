В Казахстане сохраняется тенденция к росту заболеваемости COVID-19 – минздрав

Нур-Султан. 19 января. КазТАГ – В Казахстане сохраняется тенденция к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией (КВИ), сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

«В республике с ноября отмечается подъем заболеваемости КВИ. В ноябре по сравнению с октябрем заболеваемость выросла в 4,5 раза, в декабре по сравнению с ноябрем отмечается рост в 1,2 раза, тенденция к умеренному росту сохраняется в январе», — сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Он пояснил, что сохраняющаяся тенденция «является следствием не соблюдения населением всех мер профилактики в период длительных праздников в декабре и январе».

«Так, за 19 дней января уже зарегистрировано 14 625 случаев КВИ. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах, кроме Восточно-Казахстанской области. По состоянию на 19 января 2021 года занятость инфекционных и реанимационных коек составляет 32% и 23% соответственно», — уточнил Цой.