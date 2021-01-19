Финансисты Казахстана дали прогнозы по инфляции, курсу доллара и росту ВВП

Нур-Султан. 19 января. КазТАГ – Ассоциация финансистов Казахстана (АФК) представила результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в январе 2021 года.

«Эксперты финрынка не ожидают каких-либо резких движений курса в краткосрочной перспективе: к середине февраля курс USDKZT прогнозируется на уровне Т419,64/$1. Однако среднесрочные ожидания по курсу немного ухудшились, несмотря на рост нефтяных котировок. Через год курс USDKZT прогнозируется на уровне Т431,6/$1 против Т429,73/$1 месяцем ранее», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Инфляционные ожидания продемонстрировали растущую динамику на фоне последних негативных тенденций фактической инфляции. Годовая инфляция через 12 месяцев может составить 7,1% против ожиданий роста на 6,9% ранее.

«Между тем ожидания по росту экономики в 2021 году продолжили улучшаться: по мнению экспертов, ВВП в следующие 12 месяцев вырастет на 2,7% (2,5% ранее). Эксперты ожидают сохранения базовой ставки на уровне 9,0% годовых по итогам заседания 25 января. Но по итогам 2021 года она может быть снижена на 25 б.п.», — добавили в АФК.

Как пояснили в ассоциации, в исследовании изучалось мнение профессиональных участников финансового рынка, представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений.