Качеством топлива на АЗС озаботились в парламенте Казахстана

Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Качеством топлива на автозаправочных станциях (АЗС) озаботились в парламенте Казахстана.

«Предлагается разработать механизм системного контроля качества автомобильного топлива, реализуемого на заправочных станциях города (Нур-Султана – КазТАГ). Низкое качество топлива приводит к ухудшению состояния атмосферного воздуха», — сказала депутат мажилиса Айжан Скакова на заседании палаты в среду.

Кроме того, она заявила о необходимости контроля за работой станций технического осмотра.

«Предлагается усилить контроль за техническим состоянием автотранспорта в части работы топливных систем, а именно через контроль работы станций технического осмотра на предмет выполнения им реальных замеров содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей, проходящих ТО. (…) Сложилась практика, когда станция техосмотра проводит осмотр транспортных средств формально, а техническое состояние въезжающего в город автотранспорта должным образом не контролируется профильными подразделениями полиции», — добавила депутат.

Напомним, ранее известный эколог Павел Александров в интервью КазТАГ сообщил, что уровень загрязнения воздуха в городах Казахстана превышает допустимые нормы в 8-10 раз, что представляет реальную опасность для жизни и здоровья людей.

9 января КазТАГ сообщал, что Казахстан занял второе место в мировом рейтинге стран с наихудшим качеством воздуха.